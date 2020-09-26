Фотографии с разбившимися под Харьковом курсантами появились в Сети

Снимки курсантов и членов экипажа, которые находились на борту разбившегося под Харьковом Ан-26, появились в Сети, сообщает obozrevatel.

Первым фотографию на своей странице в Facebook разместил советник министра внутренних дел Украины Евгений Терехов. Позже присоединились друзья и побратимы погибших курсантов и офицеров. Они стали выкладывать на своих страницах фотографии молодых людей с подписью "светлая память".

Ан-26 потерпел крушение под Харьковом. На борту самолета находились 27 человек — 25 из них погибли от полученных травм на месте. Двое курсантов смогли спастись и были доставлены в больницу. Однако один из них через некоторое время скончался. Причины произошедшей аварии пока что устанавливаются, сообщает obozrevatel.