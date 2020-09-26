Экс-работник колонии рассказал о желающих "подоить" Ефремова после СИЗО

Бывший сотрудник одной из колоний перечислил тонкости отбывания наказания актером Михаилом Ефремовым. Он уверяет, что после попадания артиста в исправительное учреждение найдутся те, кто изъявит желание "подоить" знаменитого арестанта, пишет KP.ru.

Бывший работник колонии рассказал о желающих "подоить" актера Михаила Ефремова после СИЗО. Подробностями экс-силовик поделился с журналистами "Комсомольской правды".

Перед попаданием в исправительное учреждение артиста отправят на двухнедельный карантин — таковы действующие правила, отмечает собеседник издания. Знаменитого арестанта могут оставить отбывать срок в той же части колонии. Не исключено, что актера назначат библиотекарем, или он попадет в клуб.

Бывший работник колонии отметил, что род деятельности Ефремова будет зависеть от решения начальника. При этом прежде ему расскажут, как избежать различных передряг.

"Чтобы не связывался с сомнительными предложениями проплатить "дорогу" (пронос) алкоголя или кокаина. Ведь слух о том, что в колонию зашел Ефремов, обязательно дойдет до ушей местных авторитетов. И желающих "подоить" его будет довольно много", — заявил собеседник "КП".

Михаил Ефремов 8 июня устроил смертельную аварию в самом центре Москвы. По его вине погиб курьер Сергей Захаров из Рязани, мужчина скончался в больнице от серьезных травм. Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.