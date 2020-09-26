Образование по-соросовски



После развала СССР олигарх снова начал деятельность – уже в Российской Федерации. В 1995 году гроза Уолл-стрит зарегистрировал в России «Открытое общество»*. За шесть лет фонд Сороса вложил в проект «Университетские центры Интернет» около 100 миллионов долларов, еще более миллиарда потратил на гранты для российских учителей, профессоров и студентов.



СМИ писали, что деятельность фонда наносит ущерб России, поддерживая «утечку мозгов» – колоссальную проблему, с которой столкнулась страна в кризисные 1990-е. Комитет Госдумы по образованию провел проверку, но по ее итогам лишь наградил Сороса «за вклад в сохранение и развитие отечественной науки, образования и культуры».



Тогда отношение российских властей к олигарху из США было еще вполне благосклонным, а Сорос отвечал взаимностью: называл либеральных политиков Егора Гайдара, Бориса Немцова и Анатолия Чубайса «талантливыми учениками чикагской экономической школы». Но через 25 лет все изменится.



О том, почему именно на образовательные проекты Сорос тратил баснословные суммы, рассказал его последователь – биофизик, профессор Университета им. Джорджа Мейсона Валерий Сойфер.



«Лучший путь к открытому обществу — это помощь интеллектуалам всех уровней. <…> От того, чему и как учителя школ научат детей, зависит будущее любых стран, и поддержка лучших педагогов — самый эффективный способ влиять на умонастроение будущих поколений», — объяснял Сойфер в 2015 году «Коммерсанту».



По словам ученого, с 1992 по 2004 год Сорос перевел в Россию более 800 миллионов долларов. Не считая миллиарда долларов на гранты.