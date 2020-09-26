В 2016 году американский миллиардер предпринял еще одну попытку «демократизировать» Россию. Под руководством шахматиста и оппозиционера Гарри Каспарова в Литве был организован ежегодный форум «Форум свободной России
», набирающий журналистов, ученых, политиков, активистов, бизнесменов и правозащитников на обучение в США по грантам Сороса. Тех, кто способен «в критический момент взять управление страной на себя».
Организация слеплена по принципам всех тех оппозиционных НКО, что устраивали перевороты в Грузии, Украине, на Балканах.
Цель проекта – установление «свободной демократии» в РФ, подготовка условий для «эффективной и безболезненной демократической трансформации России». Если совсем по-простому – революционная деятельность, планируемая за рубежом.