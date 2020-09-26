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Тотальная демократия:
Как Джордж Сорос перекроил мир и разрушил жизни поколений.
«Я пытаюсь сделать мир лучше. Это намного сложнее, чем зарабатывать деньги».
Уже более 30 лет Джордж Сорос является «видным международным сторонником демократических идеалов и целей».

Его благотворительная организация «Фонды Открытого общества», как утверждается на его официальном сайте, «поддерживает демократию и права человека более чем в 100 странах мира».

Хотя, стойте-ка.
Открытое общество, разрушенная экономика


С 17 лет Сорос придерживается теории «открытого общества» своего университетского преподавателя – философа Карла Поппера. Изначально Поппер выступал против нацизма и коммунизма, но последний оказался долговечнее. После краха Третьего рейха у философа остался один враг в лице СССР. Аналогичную позицию занял и его ученик.

«Открытое общество, в моем понимании, представляет собой общество, в котором люди (в значительной степени) научились критически относиться к табу и основывать свои решения на совместном обсуждении и возможностях собственного интеллекта», - пишет Поппер.

Ученый теоретизировал, а финансист Сорос делал успехи на Уолл-стрит и пытался воплотить «открытое общество» на практике. Он начал бороться с социализмом – именно СССР, по его мнению, был образцом «закрытого общества».

Союз распространял «коллективистскую ментальность», в нем не ценились «человеческие права, индивидуализм, демократия и плюрализм мнений», считал Сорос.
Менее чем за 10 лет в Нью-Йорке он стал «величайшим в мире фондовым менеджером», как называли его финансовые журналы.

В 1992 году Сорос сыграл на понижение английского фунта – авантюра принесла ему один миллиард долларов за сутки. Англия стала первой страной, чью экономику обрушил Сорос. Там случившееся назвали «черной средой». Сорос назвал ее «белой».

Далее Сорос испробовал свои таланты на других странах. В 1996 году болгарский лев по милости олигарха упал до 2800 за доллар – тогда Сорос продал 40 миллионов долларов. Курс валюты повысился до 1600, и Сорос выкупил доллары обратно. В 1997 году по той же схеме он действовал в Азиатско-Тихоокеанском регионе: его команда в считанные дни обвалила курсы валют в Малайзии, Индонезии, Сингапуре и на Филиппинах.

Через год, в августе 1998 года, рухнул и рубль. Россию настиг масштабный кризис, миллионы граждан страны остались буквально ни с чем. Впрочем, как говорил сам Сорос – «деньги не пахнут».

«Я был в этих странах для того, чтобы зарабатывать деньги, я не могу принимать во внимание и не принимаю во внимание социальные последствия своих действий», – комментировал он крах национальных экономик.

Успех вскружил миллионеру голову. Он поверил, что сможет сделать весь мир таким, каким ему хочется. Тотально демократичным.
«Я смотрел на себя с благоговейным трепетом – я видел машину, в совершенстве справляющуюся со своей задачей. Я воображал себя Богом, сравнивал себя с великим экономистом Кейнсом и с выдающимся ученым Эйнштейном»,
Джордж Сорос
Сорос в СССР и России: друг Горбачева и «Эха Москвы»

Политическую «благотворительную» деятельность Сорос начал в 1980-х. Он создал фонд «Открытое общество», а главной его заботой стал коммунистический блок в Восточной Европе. К началу 1980-х, в самый расцвет карьеры, Сорос открыл филиалы фонда в Венгрии, Польше, Чехословакии, Болгарии и в самом СССР.

Свои цели миллионер озвучивал красиво. Он хотел показать, что деньги – не только источник зла, но и могут помогать «мирному преодолению тирании» без военного вмешательства. Фонд олигарха действовал в СССР с 1987 по 1991 год, но практически полностью был подконтролен советским государственным фондам под руководством жены первого президента Советского Союза Раисы Горбачевой.

Это вызывало недовольство миллионера и организацию закрыли. «Открытое общество» строилось «закрытым обществом» людей с «советским менталитетом», сетовал олигарх

Согласно отчетам Фонда Сороса, на «демократическое развитие» в постсоветских странах было потрачено $1,6 миллиарда. Эти деньги получали организаторы протестов в республиках СССР с 1989 по 1991 год, но не только.

Фонд «инвестировал» в насаждение западной культуры и западного образа жизни через телевидение, СМИ и образование. Олигарх добился своего: Союз вместе с так называемым Восточным блоком развалился.
Падение социалистической империи Сорос наблюдал своими глазами. Он наведывался в Москву в разгар перестройки. Человеком, вдохновившим его на первую поездку в 1987 году, был академик и диссидент Андрей Сахаров – через два года Сахаров умрет, а Сорос откроет в РФ фонд его имени.

Во время августовского путча олигарх распорядился закупить технику для журналистов оппозиционной радиостанции «Эхо Москвы», а до этого поставлял им ксероксы и компьютеры для «свободного распространения информации».

Теплые отношения сложились у Сороса и с последним советским генсеком. В 2016 году Сорос буквально признался в интервью в последовательном развале СССР.
«Я связался с фондом, организованным Раисой [Горбачевой]. Наше совместное предприятие называлось „Культурная инициатива“. Там была старая команда, но были там и молодые люди. Это была группа из числа чекистов, которые активно поддерживали перестройку», — вспоминал миллиардер.
Другие жертвы «благотворительности»

В преддверии развала Союза миллиардер финансировал оппозицию в Грузии, на Украине и в Югославии. «Революция роз», первый «евромайдан», свержение сербского президента Слободана Милошевича в 2000-м году – все эти события получили значительную финансовую поддержку олигарха.

Милошевича свергли выпускники Сороса из протестного движения «Отпор», которым «деятель» выписывал крупные чеки. В 2003 году оппозиция из организации «Кмара», получавшей деньги от Сороса, совершила государственный переворот уже в Грузии.

«Джордж Сорос, согласно местным источникам, – именно тот человек, который спланировал свержение [президента Эдуарда] Шеварднадзе», – рассказывала изданию Globe and Mail редактор одной из ведущих грузинских газет Заза Гачечиладзе в 2003 году.
Украина была следующей. В 2004 году оппозиционеры из фонда «Возрождение», финансируемого известно кем, устроили первую «оранжевую революцию» в стране.
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, свергнутый «майданом», вспоминает, какие советы давал ему американский олигарх за десять лет до этого.

«Первая моя встреча [с Соросом] была в Донецке, 1992-1993 год. Происходила она в гостевом доме бывшей донецкой компартии. Там принимали генсеков, Горбачев там был, вот такое внимание уделили Соросу… А идеи у него были исключительно простые и примитивные: первое, что: ваша промышленность устарела, вы с такой промышленностью никуда не попадете, ни в какой цивилизованный мир. Вам надо все немедленно демонтировать. Вам надо создавать условия для привлечения инвестиций», - рассказал Азаров в эфире телеканала «Звезда».
Образование по-соросовски

После развала СССР олигарх снова начал деятельность – уже в Российской Федерации. В 1995 году гроза Уолл-стрит зарегистрировал в России «Открытое общество»*. За шесть лет фонд Сороса вложил в проект «Университетские центры Интернет» около 100 миллионов долларов, еще более миллиарда потратил на гранты для российских учителей, профессоров и студентов.

СМИ писали, что деятельность фонда наносит ущерб России, поддерживая «утечку мозгов» – колоссальную проблему, с которой столкнулась страна в кризисные 1990-е. Комитет Госдумы по образованию провел проверку, но по ее итогам лишь наградил Сороса «за вклад в сохранение и развитие отечественной науки, образования и культуры».

Тогда отношение российских властей к олигарху из США было еще вполне благосклонным, а Сорос отвечал взаимностью: называл либеральных политиков Егора Гайдара, Бориса Немцова и Анатолия Чубайса «талантливыми учениками чикагской экономической школы». Но через 25 лет все изменится.

О том, почему именно на образовательные проекты Сорос тратил баснословные суммы, рассказал его последователь – биофизик, профессор Университета им. Джорджа Мейсона Валерий Сойфер.

«Лучший путь к открытому обществу — это помощь интеллектуалам всех уровней. <…> От того, чему и как учителя школ научат детей, зависит будущее любых стран, и поддержка лучших педагогов — самый эффективный способ влиять на умонастроение будущих поколений», объяснял Сойфер в 2015 году «Коммерсанту».

По словам ученого, с 1992 по 2004 год Сорос перевел в Россию более 800 миллионов долларов. Не считая миллиарда долларов на гранты.
К середине «нулевых» фонды стали работать автономно, без Сороса – в 2003 году он сконцентрировался на бизнесе, но финансирование не прекратил. Один из известных «соросовских» проектов в РФ – российско-британский частный вуз Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка»), к настоящему моменту не без причины перешедшая под контроль государственного вуза РАНХиГС.
По программе Сороса «Пушкинская библиотека» в России широко распространялись книги историка Энтони Бивора. В научном сообществе его работы были восприняты негативно: Бивор, со ссылкой на «слова очевидцев», доказывал, что советские солдаты «на ходу насиловали женщин», которых освобождали из нацистских концлагерей.

О содержании книги можно судить по заголовку рекламной статьи автора в уважаемой британской газете The Daily Telegraph – «Войска Красной Армии насиловали даже русских женщин, которых они освобождали из лагерей».

Любопытно, что некоторые доверчивые советские граждане, почувствовавшие ветер «свободы», в первые годы становления нового российского государства на полном серьезе воспринимали небылицы Бивора, что нередко приводило к бытовым конфликтам между прошедшими войну «отцами» и «детьми» – приверженцами «жизни по-новому».

Впрочем, в 1990-е охотно верили во все – и в лотереи от «Ридерз Дайджест», и в предсказания Нострадамуса, и в «шокирующие» расследования газеты «Спид-Инфо».
В 2015 году сотрудники Минобразования Свердловской области начали внеплановую проверку библиотечных фондов школ и училищ региона из-за «информации о наличии в библиотеках изданий института "Открытое общество", пропагандирующих стереотипы, сформированные во времена Третьего рейха». Руководство образовательных учреждений обязали «изъять из доступа обучающихся и педагогических работников» эти книги.
Нежелательная организация
В декабре 2015 года Сорос «споткнулся» о российский суверенитет. Фонд «Открытое общество» и институт «Открытое общество Фонд Содействия»*, входящие в Фонд Сороса, были признаны нежелательными в стране. Генпрокуратура увидела в НКО «угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства».

Гранты от Сороса получали оппозиционные НКО «Агора», «Мемориал», «Комитет против пыток», «Сахаровский центр», «Московская школа гражданского просвещения» и другие.

Сорос не оставил Россию. Хоть формально его фонды в РФ не присутствуют, деньги миллиардера все равно подпитывают оппозицию. Связи с российскими «либералами» он завел еще в 2000-м году, когда встречался с считавшимися прогрессивными экс-премьером Михаилом Касьяновым и экономистом Андреем Илларионовым. Спустя пять лет госслужащие окажутся в оппозиции – вероятно, связь с Соросом они поддерживают по сей день.
Еще одна нежелательная организация в России – «Открытая Россия» олигарха Михаила Ходоровского, проживающего в Лондоне. И созвучие с «соросовским» «Открытым обществом» здесь отнюдь не совпадение. Ходорковский – верный последователь Джорджа Сороса. Тот называет россиянина «верным другом» и не скрывает теплых отношений с оппозиционером.

«Я хотел бы поблагодарить Михаила Ходорковского за приглашение. Я рад оказаться здесь и увидеть многих давних друзей», — сказал Сорос во время очередной встречи.
Четвертая встреча российской либеральной оппозиции, прошедшая весной 2018 года в Вильнюсе.
В 2016 году американский миллиардер предпринял еще одну попытку «демократизировать» Россию. Под руководством шахматиста и оппозиционера Гарри Каспарова в Литве был организован ежегодный форум «Форум свободной России», набирающий журналистов, ученых, политиков, активистов, бизнесменов и правозащитников на обучение в США по грантам Сороса. Тех, кто способен «в критический момент взять управление страной на себя».

Организация слеплена по принципам всех тех оппозиционных НКО, что устраивали перевороты в Грузии, Украине, на Балканах.

Цель проекта – установление «свободной демократии» в РФ, подготовка условий для «эффективной и безболезненной демократической трансформации России». Если совсем по-простому – революционная деятельность, планируемая за рубежом.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Сорос сейчас

Несмотря на свой преклонный возраст (а Соросу уже стукнуло 90 лет), по-прежнему олигарх призывает Европу принять всех беженцев с Ближнего Востока, несмотря на явное недовольство навязываемой миграционной политикой многих европейских стран. Например, премьер-министр родной Дьердю Шварцу (настоящее имя Сороса) Венгрии Виктор Орбан в 2017 году заявил, что финансист хочет погубить страну, заполняя ее мигрантами и вмешиваясь в парламентские выборы.

«Они [фонды Сороса] будут оплачивать публикации в СМИ, заниматься пропагандой, укреплять общественные организации и платить сотням, тысячам людей. К началу выборов они создадут "гражданские центры", которые будут действовать по принципу партий, ведущих предвыборную агитацию. И это означает, что сеть Сороса вступила в избирательную кампанию в Венгрии», - предупреждал Орбан.

Именно с Соросом так или иначе связаны «цветные революции» нового столетия, происходящие на постсоветском пространстве. Возможно, олигарх действительно считает их «общественным благом», а себя – «Богом», но вот умерший в 1994 году Карл Поппер вряд ли бы согласился со своим учеником.
«Попытка создать рай на земле неизбежно приводит к созданию преисподней», - Карл Поппер, «Открытое общество и его враги», том 2.
Иногда «открытое общество» ничего общего с демократией не имеет. В «открытом обществе» сильные мира сего играючи уничтожают экономику и государственность других стран. А страдает, в первую очередь, народ. Тот самый, что в переводе с древнегреческого «демос». А вот «кратос» («власть») в таком обществе принадлежит «богам» с Уолл-стрит.


*организации внесены в список нежелательных в России Минюстом РФ.