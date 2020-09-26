Мать погибшего в авиакатастрофе пилота рассказала о неисправности Ан-26

Пилот Ан-26, который погиб в авиакатастрофе под Харьковом, рассказал своей матери, что самолет был неисправен, передает РИА Новости.

Самолет, которым управлял погибший при крушении Ан-26 под Харьковом пилот, был неисправен, об этом рассказала мать умершего. Женщина пояснила, что ее сын ни на что не жаловался, а просто время от времени рассказывал ей, что самолет не совсем в исправном состоянии. Также она поделилась, что ее сын мечтал с раннего детства о том, что станет пилотом.

Напомним, ЧП произошло накануне вечером. Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в районе под Харьковом города Чугуева, когда совершал учебный полет. В аварии погибли 25 человек. Двое курсантов смогли спрыгнуть с летного судна и были доставлены в больницу. Однако один из них позже скончался на руках у врачей.