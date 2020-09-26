21:12 26 Сентября 2020Экономика
Глобальный ВВП может снизиться до 4,5% в 2020 году
Минэкономразвития прогнозирует возможное сокращение глобального ВВП до 4,5% в условиях вызванного пандемией кризиса, передает ТАСС.
Сохранение ограничительных мер, предотвращающих распространение коронавирусной инфекции, в большом количестве стран препятствует росту экономик их партнеров в торговле, пишет ТАСС.
Кроме того, даже в государствах, где карантинные ограничения уже сняли, продолжают действовать ограничения на работу крупных отраслей, которые оказывают серьезное воздействие на экономическую ситуацию других стран. Помимо этого, в ближайшей перспективе восстановление мировой экономики не окажется быстрым, считают в ведомстве.