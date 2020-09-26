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21:12   26 Сентября 2020
Экономика

Глобальный ВВП может снизиться до 4,5% в 2020 году

Глобальный ВВП может снизиться до 4,5% в 2020 году

Минэкономразвития прогнозирует возможное сокращение глобального ВВП до 4,5% в условиях вызванного пандемией кризиса, передает ТАСС.

Сохранение ограничительных мер, предотвращающих распространение коронавирусной инфекции, в большом количестве стран препятствует росту экономик их партнеров в торговле, пишет ТАСС.

Кроме того, даже в государствах, где карантинные ограничения уже сняли, продолжают действовать ограничения на работу крупных отраслей, которые оказывают серьезное воздействие на экономическую ситуацию других стран. Помимо этого, в ближайшей перспективе восстановление мировой экономики не окажется быстрым, считают в ведомстве.

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Автор: Руслан Неглинный
#ввп #мировая экономика #снижение ВВП

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