Российские десантники высадились из Ил-76 на учениях "Кавказ-2020"

Подразделения Воздушно-десантных войск РФ совершили массовую высадку на полигон Капустин Яр из самолетов Ил-76 в рамках стратегических учений "Кавказ-2020". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В основном эпизоде командно-штабных учений были задействованы 900 военнослужащих, а также 118 единиц боевой техники. Массовое десантирование осуществлялось с 57 военно-транспортных самолетов Ил-76. Зрелищное видео маневров было опубликовано пресс-службой военного ведомства на YouTube-канале.

Также в министерстве отметили, что выполнение подобных заданий позволяет существенно сократить время десантирования военнослужащих и нахождения самолетов в небе над "вражеской" территорией.