Единственный выживший при падении Ан-26 курсант рассказал подробности ЧП

Выживший в авиакатастрофе под Харьковом курсант смог спастись не выпрыгивая из самолета, пишет NEWS.ru.

Курсант, который выжил в крушении Ан-26 на Украине не выпрыгивал из самолета, как сообщали ранее СМИ. Молодой человек рассказал, что все произошло как в компьютерной игре. По его словам, он не помнит всех деталей произошедшей аварии, потому что в какой-то момент потерял сознание. Однако когда очнулся, то стал выбираться на воздух из-под обломков самолета.

После этого он начал тушить своего товарища, на котором горела одежда. Выжить же, по словам молодого человека, ему удалось не выпрыгивая из летного судна, а находясь в нем. Об этом он рассказал главе Харьковской областной администрации Алексею Кучеру.