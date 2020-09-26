НАТО "прощупывает" российские ПВО в Крыму на случай военного конфликта

Авиация и военные корабли Великобритании пытаются выявить возможности российских средств противовоздушной обороны у берегов Крыма. Так объяснил активность НАТО у госграниц России военный эксперт Борис Рожин в беседе с ForPost.

Рожин подтвердил, что британские военные с помощью средств радиоэлектронного воздействия пытались определить слабые места российских зенитно-ракетных систем С-300 и С-400, расположенных в Крыму. Эксперт считает, что полученные данные НАТО хочет использовать в случае реального военного конфликта.

По официальной версии Украины, авиация и военные корабли НАТО задействованы в совместных учениях "Объединенные усилия - 2020". Однако Рожин указал, что это не просто демонстрация сил, а отработка военного сценария войсками Альянса.