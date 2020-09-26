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20:53   26 Сентября 2020
Экономика

Минвостокразвития увеличило бюджет для развития Арктики

Минвостокразвития увеличило бюджет для развития Арктики

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло коррективы в госпрограмму по развитию Арктической зоны, об этом сообщается на официальном сайте Министерства.

На портале опубликовали обновления государственной программы, направленной на развитие Арктической зоны в течение ближайших лет, пишет ФедералПресс.

Минвостокразвития ставит своей целью к 2024 году привлечь порядка 490 млрд рублей частных инвестиций в развивающие Арктику проекты. Также предполагается создание 28 500 рабочих мест.

Увеличение роста инвестиционной привлекательности Арктики поможет стимулировать экономическое и социальное развитие этого региона, рассказал советник президента России Антон Кобяков. Кроме этого, Росконгресс проведет в следующем году международный Арктический форум в Санкт-Петербурге, где также будут обсуждать варианты развития данной зоны.

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Автор: Василий Пименов
#арктика #госпрограмма #развитие северных регионов

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