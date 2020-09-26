Экспорт российской нефти восстановится до рекордных значений к 2023 году

Поставки природного ресурса из России в другие государства могут вырасти до 266,2 млн тонн в течение ближайших нескольких лет, передает ТАСС.

Восстановление объемов добываемой в РФ нефти до рекордного уровня должно произойти к 2023 году, сообщили представители МЭР.

Ожидается увеличение роста российского экспорта сырья в страны дальнего зарубежья до 242,2 млн тонн через три года, в первую очередь, за счет растущего количества поставок нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В свою очередь, экспорт России в страны СНГ продолжит сохраняться на уровне 24 млн тонн на протяжении ближайших лет.

Цена барреля нефти российской марки Urals снижалась ранее до 42,4 доллара. На мировые котировки топлива оказывает влияние сократившийся спрос на сырье в связи с ожиданием второй волны пандемии коронавируса.