Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:29   26 Сентября 2020
Политика

Путин отметил многогранный талант народной артистки РФ Людмилы Максаковой

Путин отметил многогранный талант народной артистки РФ Людмилы Максаковой

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Максакову. В поздравительной телеграмме государственный лидер отметил ее многогранный талант.

По словам главы государства, талант Максаковой раскрылся на сцене Театра имени Вахтангова. Путин подчеркнул, что артистка посвятила жизнь любимой профессии, говорится в соответствующей телеграмме на сайте Кремля. Президент РФ уверен, что зрители также любят работы Максаковой в кинематографе.

Народная артистка Людмила Максакова отмечает 80-летие. Она исполнила более 50 ролей в театре и снялась в 40 фильмах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #путин #поздравление

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...