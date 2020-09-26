Путин отметил многогранный талант народной артистки РФ Людмилы Максаковой

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Максакову. В поздравительной телеграмме государственный лидер отметил ее многогранный талант.

По словам главы государства, талант Максаковой раскрылся на сцене Театра имени Вахтангова. Путин подчеркнул, что артистка посвятила жизнь любимой профессии, говорится в соответствующей телеграмме на сайте Кремля. Президент РФ уверен, что зрители также любят работы Максаковой в кинематографе.

Народная артистка Людмила Максакова отмечает 80-летие. Она исполнила более 50 ролей в театре и снялась в 40 фильмах.