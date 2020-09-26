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20:23   26 Сентября 2020
Экономика

Сбер делает упор на молодежь при создании новых сервисов

Сбер делает упор на молодежь при создании новых сервисов

Сбербанк презентовал новые сервисы, ориентированные на молодое поколение, сообщил изданию iReactor ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

На презентации Сбербанка 24 сентября была продемонстрирована усовершенствованная концепция российского бренда, а также его интеграция с новыми сервисами, рассказал Богданов.

Сейчас Сбер делает активный упор на современную российскую молодежь. Так, на конференции были впервые продемонстрированы новый дизайн одного из лидирующих российских банков и устройства Сбербанка, среди которых можно было увидеть разработанную отечественным брендом ТВ-приставку и систему "Сберпортал" с голосовыми помощниками, названными "Салют". Нововведения могут сделать Сбербанк серьезным конкурентом "Яндекса" в сфере современных технологий.

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Автор: Илья Романович
#технологии #Сбер #усовершенствование #российский бренд

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