Правоохранители выясняют детали наезда самосвала на детей в Приморье
Сотрудники УМВД РФ Приморья устанавливают все детали трагедии на трассе, где водитель грузового автомобиля совершил наезд на перебегавших дорогу детей, сообщает РИА Новости.
Согласно имеющимся данным, группа из семи человек, в которой находились двое взрослых и пятеро несовершеннолетних жителей региона, возвращалась с местного пляжа, передает издание.
"Пешеходы пытались перебежать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности. Водитель Volvo пытался избежать наезда, но не смог", — говорится в сообщении ведомства.
Позднее стало известно, что под колесами транспортного средства оказались две девочки восьми и девяти лет. Одна из них скончалась на месте ДТП, однако другую удалось доставить в местное медицинское учреждение. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.