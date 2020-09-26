Росстат рассказал о новой схеме расчета МРОТ

Государство вводит новый механизм определения МРОТ. Он будет зависеть от уровня медианной зарплаты, сообщает "Российская газета".

Нововведение должно вступить в силу уже в 2021 году. Благодаря изменениям МРОТ поднимется до 12 792 рублей, рассказал замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.

Минтруд внес инициативу, предполагающую прекращение привязки показателя к потребительской корзине. Теперь МРОТ будет составлять 44,2% от медианного среднедушевого дохода.

Итоговый вариант расчета МРОТ будет выбран в течение следующих двух недель. Также планируется введение новых правил сбора сведений и закрепление их на федеральном уровне.