Эсминец ВМФ США и корабль-разведчик Франции покинули Черное море

В субботу, 26 сентября, Черноморский регион покинули американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma и французский корабль Dupuy de Lome, о чем сообщило "Военное обозрение".

Французский гость Причерноморья прибыл до начала масштабных учений российской армии "Кавказ-2020", наблюдение за которыми он осуществлял все это время. Согласно информации "Военного обозрения", Dupuy de Lome находится на вооружении Управления военной разведки Франции и оснащен средствами для ведения радиоэлектронной разведки.

Американский корабль USNS Yuma приплыл в Румынию 16 сентября, доставив партию американских систем ПВО Patriot, заказанные румынской армией, после чего совершил рейд в Грузию. Цель визита иностранного корабля в Батуми остается неизвестной, однако он задержался после своей миссии недалеко от Крымского полуострова.

Американский корабль следом за Dupuy de Lome 26 сентября покинул Черное море. В настоящее время в акватории остался его "земляк" УРО USS Roosevelt (DDG-80) и британский корабль-разведчик из состава Королевского флота HMS Enterprise.