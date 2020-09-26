Летчик Красноперов объяснил, чем обернется вторжение в Белоруссию для НАТО

НАТО не отправит свои войска в Белоруссию, поскольку такое решение обернется слишком серьезными последствиями. Об этом в субботу, 26 сентября, заявил летчик-конструктор майор ВВС Андрей Красноперов в беседе с интернет-изданием "НьюИнформ".

По словам летчика, вторжение в Белоруссию противоречит здравому смыслу. Если Североатлантический альянс решится на такие действия, открытый конфликт с Россией неизбежен. Москва обязательно поможет Минску, поскольку у них подписан договор о взаимопомощи.

"Это все равно, что объявить войну России. В НАТО понимают, какими будут последствия, поэтому ни один здравомыслящий человек никогда не примет такого решения", — сказал Красноперов.

Страны Запада могут вести себя агрессивно и делать выпады в сторону РФ и ее союзников, однако они точно побоятся развязывать военный конфликт, передает издание слова российского летчика.