Жители Подмосковья сообщили о мощном взрыве в районе Дзержинска

Жители Московской области рассказали о мощном взрыве в Люберцах, сообщает Telegram-канал BAZA. Как выяснилось, ЧП произошло в нескольких километрах оттуда — в городе Дзержинске.

Информация об инциденте появилась 26 сентября, по предварительным данным, ЧП произошло в Дзержинске, в здании, где продают мототехнику. Источник издания "ПолитЭксперт" в экстренных службах пояснил, что на место происшествия выехали сотрудники пожарной службы. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало, да и сам "взрыв" оказался ничем иным, как хлопком горючего, возникшего в результате пожара. Специалисты выясняют причины и обстоятельства ЧП, проводится проверка.