Мошенники вывели почти 115 млн рублей со счета петербургского пенсионера

Экс-акционер пивоваренного завода "Балтика" сообщил, что мошенники сняли с его счета почти 115 млн рублей, пишет НТВ.

Пенсионер обратился с заявлением в полицию. Пострадавший рассказал, что с его счета мошенники похитили крупную денежную сумму, которую он заработал, продав пакет акций пивоваренного завода "Балтика". Ценные бумаги мужчина, по его словам, приобрел в 1990-х годах. Заявитель рассказал, что с его счета исчезло свыше 114,7 млн рублей, об этом пишет НТВ.

Мужчина сообщил, что "утечку" денежных средств он обнаружил, когда пришел в один из петербургских банков. Его сотрудники обратили внимание пострадавшего на то, что на счету не осталось сбережений. По имеющимся данным, в другом городе на имя пенсионера была открыта карта. С ее помощью с банковского счета мошенники и вывели все деньги.