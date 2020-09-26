США назвали свою космическую промышленность "предметом для зависти"

Космическая пусковая промышленность США является "предметом зависти" всего мира. Такое заявление командующего Центром космических и ракетных систем ВВС США, генерал-лейтенанта Джона Томпсона опубликовало издание C4ISRNET.

По словам Томпсона, инновации от компании Илона Маска SpaceX поспособствовали признанию лидерства американского рынка космических запусков, пишет ФАН. Это же предприятие ВВС США выбрали для запуска спутников Global Positioning System (GPS) и тяжелых ракет Falcon 9. В Пентагоне подчеркнули, что подобное решение позволит сэкономить более 52 млн долларов из бюджета.