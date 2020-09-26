Неопытность пилотов могла привести к крушению Ан-26

Заслуженный пилот России Юрий Сытник предположил из-за чего могло произойти крушение Ан-26 под Харьковом, пишет телеканал "360".

Сытник рассказал, что при правильном пилотировании летный аппарат может работать на одном двигателе. Он добавил, что по всей России совершается множество успешных посадок в такой ситуации. Специалист отметил, что если допустить ошибку, то самолет может перевернуться и коснуться земли, а это приводит к трагическим последствиям, сообщает телеканал "360".

"В принципе, посадить самолет на одном моторе можно. Хотя это небезопасно", — добавил Сытник.

Кроме того, летчик подчеркнул, что точные причины крушения Ан-26 сложно установить без данных, которые находятся в черном ящике. Он также сообщил, что к такому развитию событий могла привести неопытность курсантов.