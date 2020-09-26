Инцидент с Навальным стал почвой для рекламы фейк-проектов Соловья

Прославившийся на публикации фейков политолог Валерий Соловей отреагировал на ситуацию с "отравлением" блогера Алексея Навального в эфире телеканала "Дождь", сообщает Nation News.

Представитель либеральной общественности уверил журналистку Юлию Таратуте в том, что его могла постигнуть та же участь, что и основателя признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК). Параллельно с обсуждением "покушения на себя" он заявил о желании стать посредником при формировании "гражданской коалиции", связывающей деятелей оппозиции.

Однако, отвечая на просьбу Таратуте прокомментировать якобы совершенную попытку отравить политолога, он принялся оправдываться. Соловей уточнил, что говорил об этом еще за месяц до произошедшего с блогером случая. Предполагается, что это сделано для того, чтобы никто не подозревал его в попытке самопиара на произошедшей с Навальным истории.

Конкретных аргументов Соловей не предоставил, однако упорно пытался уйти от просьбы журналистки назвать ей источники, которые оповестили его о намеченном "покушении". Очевидно, что политолог поучаствовал в эфире только ради привлечения к себе внимания, а именно — заявил о желании выполнять роль "модератора" внутри некой "гражданской коалиции".

Амбициозные планы гость "Дождя" озвучил до того, как ему задали вопрос об "отравлении" Навального. Это может свидетельствовать о том, что он решил использовать этот инфоповод, чтобы казаться среди либералов более вовлеченным в проблемы оппозиции. Случай с блогером мог послужить почвой для рекламы его собственных проектов. Несмотря на сказанное в эфире, политологу вряд ли удастся набрать политические очки. Он запятнал свою репутацию публикацией фейков о коронавирусе. Ему не помогут даже череда скандалов в СМИ и абсурдные доводы о внутриполитической повестке.