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18:48   26 Сентября 2020
Происшествия

Видео ДТП с Ferrari Евгения Трухина появилось в Сети

Видео ДТП с Ferrari Евгения Трухина появилось в Сети

Автомобильная авария с участием автомобиля Ferrari, принадлежащего директору пиратского портала Zaycev.Net Евгению Трухину, попала на видео. По предварительным данным в результате ДТП пострадало двое человек.

Происшествие произошло на северо-западе Москвы около 15:20 в районе станции метро "Щукинская". На видео видно, как водитель спортивного автомобиля, не справившись с управлением на повороте, въехал в стоящий микроавтобус.

Как передает телеканал РЕН ТВ, по предварительным данным пострадали двое пассажиров, находившихся в микроавтобусе. Обе пострадавшие — женщины. Одной из них 60 лет, другой — 65 лет.

Причины происшествия выясняются. Водитель Ferrari не пострадал. Как стало известно, им оказался директор пиратского музыкального портала Zaycev.Net Евгений Трухин.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #дтп #ferrari #трухин

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