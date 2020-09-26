Видео ДТП с Ferrari Евгения Трухина появилось в Сети

Автомобильная авария с участием автомобиля Ferrari, принадлежащего директору пиратского портала Zaycev.Net Евгению Трухину, попала на видео. По предварительным данным в результате ДТП пострадало двое человек.

Происшествие произошло на северо-западе Москвы около 15:20 в районе станции метро "Щукинская". На видео видно, как водитель спортивного автомобиля, не справившись с управлением на повороте, въехал в стоящий микроавтобус.

Как передает телеканал РЕН ТВ, по предварительным данным пострадали двое пассажиров, находившихся в микроавтобусе. Обе пострадавшие — женщины. Одной из них 60 лет, другой — 65 лет.

Причины происшествия выясняются. Водитель Ferrari не пострадал. Как стало известно, им оказался директор пиратского музыкального портала Zaycev.Net Евгений Трухин.