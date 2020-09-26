Названы причины ослабления рубля

На валютном рынке наблюдается тенденция ослабления денежной единицы РФ. Происходящее обусловлено пандемией и угрозами введения новых санкций против РФ, рассказал изданию "Известия" аналитик Михаил Коган.

Еще одной причиной, которая влияет на российскую национальную валюту, является возможная вторая волна COVID-19. Немаловажную роль также играет снижение российского нефтегазового экспорта, добавил специалист.

На фоне дефицита федерального бюджета в 4,7 трлн рублей в текущем году плановое снижение курса рубля не является критичным. Низкий курс нацвалюты РФ поможет экспортерам обменять невысокие доходы на большую сумму рублей и перечислить ее в бюджет, пояснил эксперт. На данный момент оснований для утешительных прогнозов мало. В ближайшее время рубль может продолжить падать, заключил Коган.