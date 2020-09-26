Российские подлодки провели "дуэль" в ходе учений в Баренцевом море

Российские дизель-электрические субмарины "Владикавказ" и "Калуга" провели учения по поиску и уничтожению "вражеской" подлодки в акватории Баренцева моря. Об этом рассказали в пресс-службе Северного флота РФ.

Во время маневров подводные лодки поочередно менялись ролями: одна из них выполняла роль подлодки противника, а вторая осуществляла поиск и слежение за "вражеской" субмариной, пишет Regnum.

После этого "Владикавказ" и "Калуга" отработали задачи по выходу на торпедную атаку и стрельбе из торпедного оружия. После завершения учений подводные лодки вернулись на место своего постоянного базирования в городе Полярный.