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18:17   26 Сентября 2020
Армия

Российские подлодки провели "дуэль" в ходе учений в Баренцевом море

Российские подлодки провели "дуэль" в ходе учений в Баренцевом море

Российские дизель-электрические субмарины "Владикавказ" и "Калуга" провели учения по поиску и уничтожению "вражеской" подлодки в акватории Баренцева моря. Об этом рассказали в пресс-службе Северного флота РФ.

Во время маневров подводные лодки поочередно менялись ролями: одна из них выполняла роль подлодки противника, а вторая осуществляла поиск и слежение за "вражеской" субмариной, пишет Regnum.

После этого "Владикавказ" и "Калуга" отработали задачи по выходу на торпедную атаку и стрельбе из торпедного оружия. После завершения учений подводные лодки вернулись на место своего постоянного базирования в городе Полярный.

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Автор: Яна Либерман
#россия #северный флот #подводная лодка

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