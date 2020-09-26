США говорят о "завоевании" Арктики для психологического давления на РФ

Заявления США об Арктике, которую американцы планируют "отвоевать" у России, лежат в поле информационной войны, заявил депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин в беседе с iReactor.

Американскому руководству стоит "отвоевать" Арктический регион у России, считают журналисты издания Defense News. По их словам, Арктика должна быть поделена, однако могут возникнуть "проблемы" с РФ, имеющей на Дальнем Востоке ракетный комплекс "Бастион", а также обширную модернизированную военную инфраструктуру в регионе.

Попытки посягательств на российские арктические территории должны пресекаться, отметил Швыткин в беседе с изданием. Он подчеркнул, что у РФ достаточно оборонных ресурсов для сдерживания иностранной агрессии. Ввиду этого депутат назвал подобные заявления американцев проявлением информационной войны против России, направленной на психологическое давление.