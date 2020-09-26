США говорят о "завоевании" Арктики для психологического давления на РФ
Заявления США об Арктике, которую американцы планируют "отвоевать" у России, лежат в поле информационной войны, заявил депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин в беседе с iReactor.
Американскому руководству стоит "отвоевать" Арктический регион у России, считают журналисты издания Defense News. По их словам, Арктика должна быть поделена, однако могут возникнуть "проблемы" с РФ, имеющей на Дальнем Востоке ракетный комплекс "Бастион", а также обширную модернизированную военную инфраструктуру в регионе.
Попытки посягательств на российские арктические территории должны пресекаться, отметил Швыткин в беседе с изданием. Он подчеркнул, что у РФ достаточно оборонных ресурсов для сдерживания иностранной агрессии. Ввиду этого депутат назвал подобные заявления американцев проявлением информационной войны против России, направленной на психологическое давление.
"Такого ярко выраженного рода заявление больше является фактором информационной войны и психологического воздействия. Безусловно Артика – это территория интересов нашего государства, и конечно же мы понимаем важность и необходимость освоения Арктики", — уверен депутат.