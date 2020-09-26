Президент "Норникеля" назвал сумму затрат на ликвидацию ЧП в Норильске

Российская горно-металлургическая компания "Норникель" занимается устранением последствий аварии на ТЭЦ в Норильске и потратила на это уже несколько миллиардов рублей. Сумму затрат назвал президент компании Владимир Потанин в эфире "России-24".

"Норникель" вложил в ликвидацию последствий экологической катастрофы порядка 11,5 млрд рублей, отметил Потанин в интервью на телеканале.

"У нас на сегодняшний день порядка 11,5 млрд рублей затрат, которые мы несем в связи с ликвидацией непосредственных последствий аварий. Это еще не считая всяких рыбных заводов и прочих расходов, которые мы еще в будущем понесем", — заявил глава компании.

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии ранее оценил затраты на восстановление состояния водных биологических ресурсов в 40 млрд рублей. При этом от утечки дизельного топлива, которая произошла 29 мая, пострадали не только водоемы, но и почва. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Как сообщил Потанин, инцидент заставил пересмотреть подходы к строительству объектов в условиях вечной мерзлоты. Также "Норникель" проверит более 600 объектов на вероятность аварийных ситуаций.