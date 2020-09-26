Кети Топурия подтвердила слухи о скорой свадьбе с Деньговым

Певица Кети Топурия объявила о помолвке с возлюбленным Львом Деньговым. В беседе с изданием PeopleTalk звезда рассказала, что уже готовится к свадьбе.

Поклонники заподозрили артистку в скором замужестве несколько недель назад: она стала появляться на фото с кольцом на пальце. Украшение с внушительных размеров бриллиантом сложно не заметить, и фанаты тут же завалили знаменитость вопросами о ее новом статусе. Однако Топурия не сразу раскрыла все карты и некоторое время игнорировала заинтересованность подписчиков. Наконец, она призналась, что ответила "да" на предложение бойфренда, бизнесмена Льва Деньгова, в комментарии журналистам.

"Мы не удержались и позвонили Кети, чтобы подтвердить или опровергнуть новости: певица призналась, что помолвлена с возлюбленным вот уже два месяца и готовится к свадьбе", — оповестило читателей издание.

Звезда встречается с Деньговым уже второй год, и тот сразу был настроен по отношению к ней крайне серьезно. Пара редко делилась подробностями личной жизни, поэтому известие о скорой свадьбе стало для пользователей Сети полной неожиданностью.