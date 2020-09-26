Односельчане простились с убитой нижегородской девочкой

Похороны убитой девятилетней девочки прошли в поселке Неклюдово в Нижегородской области, передает телеканал "360". Односельчане простились с ребенком и высказали свои пожелания о наказании для детоубийцы.

Десятки жителей поселка пришли на похороны убитой девочки. Люди оплакивали школьницу, пока ее гроб несли на кладбище. Журналисты телеканала "360" поделились уникальными кадрами с моментом траурной церемонии.

Многие местные жители просят пожизненного наказание для убийцы девятилетней девочки. Односельчане утверждают, что мать погибшей после случившегося ни с кем не выходит на связь. Школьница пропала после уроков в четверг, 24 сентября. Позже выяснилось, что приятель матери отвел девочку в безлюдное место и задушил.