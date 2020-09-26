Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:24   26 Сентября 2020
Экономика

Часть пенсионеров получит новую выплату от государства в 2021 году

Часть пенсионеров получит новую выплату от государства в 2021 году

Государство готовит дополнительные выплаты некоторым пенсионерам в 2021 году, передает PRIMPRESS со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Уровень прожиточного минимума в России вырастет в 2021 году. Благодаря этому часть российских пенсионеров сможет получить повышенную пенсионную выплату, пишет PRIMPRESS.

Дополнительная надбавка будет доступна гражданам с доходом меньше уровня МРОТ. Но для назначения выплаты есть условия: пенсионер должен быть не трудоустроен и иметь регистрацию в российском регионе, в котором действует такая льгота.

Доплата к пенсии будет доступна также получателям пособий по инвалидности, за выслугу лет и по случаю потери кормильца. Выплата в размере 10 107 рублей будет направлена не менее 162 тысячам россиян, проживающих на территории Московской области, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#пенсии #пенсионеры #дополнительные выплаты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...