Часть пенсионеров получит новую выплату от государства в 2021 году

Государство готовит дополнительные выплаты некоторым пенсионерам в 2021 году, передает PRIMPRESS со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Уровень прожиточного минимума в России вырастет в 2021 году. Благодаря этому часть российских пенсионеров сможет получить повышенную пенсионную выплату, пишет PRIMPRESS.

Дополнительная надбавка будет доступна гражданам с доходом меньше уровня МРОТ. Но для назначения выплаты есть условия: пенсионер должен быть не трудоустроен и иметь регистрацию в российском регионе, в котором действует такая льгота.

Доплата к пенсии будет доступна также получателям пособий по инвалидности, за выслугу лет и по случаю потери кормильца. Выплата в размере 10 107 рублей будет направлена не менее 162 тысячам россиян, проживающих на территории Московской области, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.