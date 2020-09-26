Байден жестко нагрубил военным США во время своей речи

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден провел встречу с военнослужащими страны. Во время своего выступления демократ обратился к ним в грубой форме. Видеозапись речи Байдена разместил Telegram-канал "ЯЖЕУГНЕТЕН".

В обращении оппонент действующего главы Белого дома комментирует слухи о себе. По словам Байдена, у него хорошие аргументы на этот счет. Одним из таких является его женитьба. В целом выступление кандидата в президенты от демократов выглядит как цирковое представление, которое тот завершает достаточно грубой фразой.

"Хлопайте, тупые ублюдки", — агрессивно отметил Байден.

Выборы в Соединенных Штатах пройдут в ноябре текущего года. Основными участниками гонки за президентское кресло выступают действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.