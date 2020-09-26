Украина намерена пересчитать и проверить всю военную технику в стране

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил пересчитать и проверить всю военную технику, находящуюся на вооружении у страны. Об этом он заявил в субботу, 26 сентября, в эфире телеканала "Украина-24".

По данным СМИ, сегодня президент Украины совершил визит в Харьковскую область, где накануне потерпел крушение самолет Ан-26. В беседе с журналистами Зеленский заявил, что украинским специалистам поручено проверить состояние всей техники в стране.

"Мы хотим получить полную статистику по самолетам, вертолетам, полностью по всей нашей технике", — сказал он во время визита в Харьковскую область.

Ранее стало известно, что под Харьковом разбился самолет Ан-26. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, один пострадавший находится в больнице. В связи с трагедией Украине 26 сентября объявлено днем траура.