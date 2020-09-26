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16:45   26 Сентября 2020
Политика

Жители Турции подверглись уголовному преследованию за критику Эрдогана

Жители Турции подверглись уголовному преследованию за критику Эрдогана

Власти Турции подготовили свыше 80 ордеров на арест местных жителей. Людей обвиняют в совершении преступлений политического характера. Они критиковали действия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет ФАН.

Уголовному преследованию подверглись 82 жителя Турции, им грозит тюремное заключение. Среди них есть экс-депутаты, а также члены Демократической партии народов, сообщает Федеральное агентство новостей. Преследование ведется и против градоначальника Карса Айхана Билгена. Накануне правоохранители провели обыск у него дома.

Каждый из фигурантов черного списка известен тем, что публично критиковал политику Эрдогана. Например, Себахат Тунджел говорила, что турецкий лидер совершает нападки на женщин и представителей курдского населения. Она отбывает тюремное наказание за "террористическую пропаганду". Ее срок может быть увеличен на один год.

Из-за своих политических взглядов в исправительных колониях и лагерях Турции находятся несколько десятков тысяч человек — от ученых до писателей и музыкантов.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #эрдоган #аресты #уголовное преследование

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