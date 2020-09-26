Жители Турции подверглись уголовному преследованию за критику Эрдогана

Власти Турции подготовили свыше 80 ордеров на арест местных жителей. Людей обвиняют в совершении преступлений политического характера. Они критиковали действия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет ФАН.

Уголовному преследованию подверглись 82 жителя Турции, им грозит тюремное заключение. Среди них есть экс-депутаты, а также члены Демократической партии народов, сообщает Федеральное агентство новостей. Преследование ведется и против градоначальника Карса Айхана Билгена. Накануне правоохранители провели обыск у него дома.

Каждый из фигурантов черного списка известен тем, что публично критиковал политику Эрдогана. Например, Себахат Тунджел говорила, что турецкий лидер совершает нападки на женщин и представителей курдского населения. Она отбывает тюремное наказание за "террористическую пропаганду". Ее срок может быть увеличен на один год.

Из-за своих политических взглядов в исправительных колониях и лагерях Турции находятся несколько десятков тысяч человек — от ученых до писателей и музыкантов.