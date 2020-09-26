Милиционеры задерживают участниц "женского марша" в Минске

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии находятся в районе площади Победы в Минске, где проходит очередная несанкционированная акция с участием женщин, сообщает РИА Новости.

Милицейские машины и сотрудники ГАИ стянулись на место скопления людей в Минске. Там начались задержания участниц так называемого "женского марша", в котором задействованы около 300 человек, пишет РИА Новости. Сообщается примерно о 30 задержанных.

Протестные мероприятия в Республике Беларусь начались 9 августа — после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победителем стал действующий глава государства Александр Лукашенко, за него проголосовали 80,1% избирателей.