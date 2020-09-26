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16:25   26 Сентября 2020
Экономика

Росатом и Индия приступили к обсуждению площадки для новой АЭС

Росатом и Индия приступили к обсуждению площадки для новой АЭС

Предметные переговоры о выборе новой площадки для АЭС начались между Росатомом и Индией, сообщил глава государственной корпорации Алексей Лихачев в интервью "России-24".

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавирусной инфекции, не должна быть объективной причиной для пересмотра операционных показателей Росатома. Лихачев рассказал об этом в ходе интервью журналистам телеканала "Россия-24".

"Все задачи, поставленные в декабре прошлого года, январе этого года, должны быть выполнены", — заявил глава госкорпорации.

Представители Росатома приступили к переговорам с Индией. Стороны планируют выбрать площадку для строительства новой АЭС, объяснил Лихачев. Также российская государственная корпорация в 2020 году планирует довести объем проводки грузов по Севморпути до 32 млн тонн.

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Автор: Яна Либерман
#аэс #индия #росатом

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