Росатом и Индия приступили к обсуждению площадки для новой АЭС

Предметные переговоры о выборе новой площадки для АЭС начались между Росатомом и Индией, сообщил глава государственной корпорации Алексей Лихачев в интервью "России-24".

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавирусной инфекции, не должна быть объективной причиной для пересмотра операционных показателей Росатома. Лихачев рассказал об этом в ходе интервью журналистам телеканала "Россия-24".

"Все задачи, поставленные в декабре прошлого года, январе этого года, должны быть выполнены", — заявил глава госкорпорации.

Представители Росатома приступили к переговорам с Индией. Стороны планируют выбрать площадку для строительства новой АЭС, объяснил Лихачев. Также российская государственная корпорация в 2020 году планирует довести объем проводки грузов по Севморпути до 32 млн тонн.