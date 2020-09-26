Объявлены финалисты конкурса "Лидеры России. Политика"

Второй полуфинал конкурса "Лидеры России. Политика" завершился в Москве. Мероприятие проходило на территории отеля "Ренессанс Москва Монарх Центр", рассказал глава АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Конкурс реализуется в рамках проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Результаты были объявлены 26 сентября. Всего в полуфинале было задействовано 250 участников. В финальный этап "Лидеров России" вышло 50 конкурсантов из 21 региона Российской Федерации. Большинство из тех, кто прошел в финал — участники из Москвы. Их набралось 18 человек.

"Следом идут Московская и Ростовская области и Республика Татарстан — по 3 финалиста. Также в финал вышли по 2 участника, представляющие на конкурсе Санкт-Петербург, Челябинскую область, Республику Дагестан, Курскую область, Чувашскую Республику и Ямало-Ненецкий АО", — заявил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Среди участников 11 женщин и 39 мужчин. Возрастные категории представлены разные: 22-м конкурсантам от 30 до 40 лет и 19-ти — от 40 до 50 лет. Также свои силы в финале покажут пять человек старше 50-ти лет и четверо младше 30 лет. На протяжении полуфинала они соревновались в группах. Также у них была возможность пообщаться с известными политиками, которые выступали в роли наставников во время панельных дискуссий.