Стало известно о пострадавшем во время пожара у ТЦ в Сочи

Возгорание произошло возле торгового центра "МореМолл" в Сочи. Локализацией произошедшего пожара занимались восемь пожарных и две единицы техники, сообщили в пресс-службе МЧС.

Первыми о происшествии сообщили пользователи социальных сетей. Информация о ЧП поступила диспетчеру МЧС в 11:19, сообщили официальные представители спасательного ведомства. Спасатели выяснили, что горел рекламный баннер на площади 15 квадратных метров. Примерно в 11:25 огонь был локализован, а еще через четыре минуты полностью потушен.

Тушением пожара занималось восемь человек и две единицы техники, передает "Царьград". Есть пострадавший. Он получил ожоги рук и ног (2% площади тела). Все произошло из-за отсоединения шланга автомойки, передает источник, знакомый с ситуацией.