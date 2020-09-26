Партия "Другая Россия" сменит название

Незарегистрированная политическая партия "Другая Россия" приняла решение о самороспуске, вместо нее будет образована новая партия под названием "Другая Россия Э. В. Лимонова". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте "Другой России".

Партия объявила о самороспуске во время восьмого по счету съезда. Ее члены приняли решение создать новую партию и назвать ее "Другая Россия Э. В. Лимонова". В сообщении отмечается, что 2020 год стал непростым для партии, которая лишилась своего бессменного лидера Эдуарда Лимонова (Савенко).

Согласно сообщению, руководящим органом новой партии национал-большевиков станет политсовет и координаторы.

Председатель партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов ушел из жизни 17 марта этого года в одной из больниц Москвы в возрасте 77 лет. Он был похоронен на Троекуровском кладбище столицы 20 марта.