Коронакризис заставил россиян искать иное применение деньгам

Вывод средств с валютных вкладов в российских банках вызван стремлением граждан найти альтернативные финансовые инструменты на фоне кризиса, вызванного пандемией, передает мнение независимого эксперта Александра Трифонова ФБА "Экономика сегодня".

Граждане в ближайшее время продолжат забирать валюту из банков, однако особых негативных изменений это не повлечет. Объем вкладов в российских банках составляет около 93 млрд долларов, поэтому отток в размере 866,1 млн долларов не говорит о разрушительных последствиях, рассказал эксперт ФБА "Экономика сегодня".

"Курс национальной валюты падает, ожидается рост стоимости импортных товаров и некоторых услуг. Соответственно, граждане готовятся к вынужденному застою и выбирают, куда вложить валютные средства", — объяснил Трифонов.

При этом он указал на то, что финансовая грамотность россиян пока еще невысока, поэтому в основном они вкладывают накопления в недвижимость. Помимо жилья люди покупают золото, о чем свидетельствует рост цен продажи слитков и монет, а наиболее продвинутая часть граждан начинает вкладывать средства в облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации и акции, добавил Трифонов. Он также предположил, что другая часть населения просто хранит валюту в физическом эквиваленте.

Крупнейшие российские банки зафиксировали отток средств с валютных вкладов. Общий объем выведенных средств за август составил 866,1 млн долларов, согласно подсчетам РИА Новости. Тенденция наблюдается практически во всех основных кредитно-финансовых организациях в России за исключением Сбербанка, который получил 60,6 млн долларов в виде депозитов.