Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:38   26 Сентября 2020
Общество

Поэт Михаил Кукулевич скончался в возрасте 80 лет

Поэт Михаил Кукулевич скончался в возрасте 80 лет

Умер член Союза писателей Москвы Михаил Кукулевич. Информацию о событии сообщил поэт Александр Городницкий.

Городницкий выразил слова поддержки и сочувствия на своей странице в социальных сетях, передает ТАСС. Пока причина смерти поэта не называется, как и дата его похорон.

Кукулевич родился в ноябре 1939 года в Ленинграде. Он пережил блокаду города во время Великой Отечественной войны, а в 1963 году он закончил Ленинградский педиатрический медицинский институт и переехал на Сахалин, где занимался профессиональной деятельностью. Там же он написал свое первое произведение, став автором более четырехсот песен. В 1994 году Кукулевич начал работать в газете "Больница" и в журнале "Наш малыш".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#смерть #поэт #Михаил Кукулевич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...