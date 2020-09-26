Поэт Михаил Кукулевич скончался в возрасте 80 лет

Умер член Союза писателей Москвы Михаил Кукулевич. Информацию о событии сообщил поэт Александр Городницкий.

Городницкий выразил слова поддержки и сочувствия на своей странице в социальных сетях, передает ТАСС. Пока причина смерти поэта не называется, как и дата его похорон.

Кукулевич родился в ноябре 1939 года в Ленинграде. Он пережил блокаду города во время Великой Отечественной войны, а в 1963 году он закончил Ленинградский педиатрический медицинский институт и переехал на Сахалин, где занимался профессиональной деятельностью. Там же он написал свое первое произведение, став автором более четырехсот песен. В 1994 году Кукулевич начал работать в газете "Больница" и в журнале "Наш малыш".