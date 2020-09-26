Минэкономразвития ожидает спад добычи угля в России

Добыча угля в России в среднесрочной перспективе сократится, считают в Минэкономразвития. По данным ведомства, в 2020 году производство просядет на 10,5%, до 395 млн тонн, передает "Коммерсант".

Согласно прогнозу, в следующие два года падение будет корректироваться в сторону роста, однако докризисного уровня отрасль достичь не сможет. Минэкономразвития подсчитало, что в 2021 году сокращение добычи угля в России составит 1,1%, а в 2022 году — 0,3%. В целом в период с 2019 по 2023 год добыча сырья упадет на 11,8% (287,4 млн тонн), пишет издание "Коммерсант".

Предыдущий прогноз министерства предполагал, что объемы добычи будут расти на 2,2-3,4% в год и к 2024 году будет достигнут уровень в 510 млн тонн.

Сокращение показателей вызвано низкими ценами на уголь, падением спроса в Европе и переходом зарубежных стран на возобновляемые источники энергии, в связи с чем экологические требования к компаниям ужесточаются, рассказали в Минэкономразвития.