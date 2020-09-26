Россияне будут участвовать в Форуме регионов РФ и Белоруссии удаленно

Российская делегация приняла решение участвовать в Форуме регионов РФ и Белоруссии в дистанционном режиме, сообщают источники ТАСС. Решение было принято в связи с обстановкой вокруг пандемии коронавирусной инфекции.

Ежегодный Форум регионов России и Белоруссии состоится в Минске и Минской области 28-29 сентября, его мероприятия будут проведены в полном объеме. При этом российская делегация приняла решение вести переговоры удаленно. Это обусловлено распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Минск планирует в ходе мероприятия подписать пять соглашений с российскими регионами, суммарный объем контрактов оценивают в 700 млн долларов. Также на полях этого форума будет обсуждаться дальнейшее парламентское сотрудничество, установление новых контактов и совместные экономические проекты.