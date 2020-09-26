Герасимов: Россия предупреждала НАТО и США о проведении "Кавказ-2020"

В беседе с изданием RT начальник Генштаба ВС РФ отметил, что Россия придерживается открытой политики в проведении своих военных учений, в отличие от США и НАТО.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в интервью RT заявил, что Минобороны РФ придерживается открытой политики.

"Министерство обороны России проводит очень открытую политику", — отметил генерал.

Генерал также отметил, что дата начала учений "Кавказ-2020" была объявлена еще в декабре 2019 года и за десять дней до их старта замминистра обороны Александр Фомин провел брифинг с представителями иностранных военных ведомств других стран. В ходе брифинга были названы цели, задачи и состав грядущих учений.

"Мы оповестили ОБСЕ, оповестили Соединенные Штаты, другие страны НАТО. Пригласили всех атташе на учения, провели с ними брифинг. Ну куда еще больше открытости?" — заявил он.

Герасимов добавил, что подобной предупредительности со стороны США и стран НАТО в МО РФ не наблюдают. В ходе учений военного флота НАТО и Украины в акватории Черного моря See Breeze — 2020, которые совпали с учениями ВМФ РФ уже произошел военный инцидент. 22 сентября 20 кораблей ВМФ РФ заблокировали три корабля НАТО в непосредственной близости к российским государственным границам. Также в Генштабе сообщили, что представители МО РФ уже выдвигали инициативы по предотвращению подобных инцидентов, однако не встретили содействия со стороны США и НАТО.