Американские ВВС испугались ополчения и отказались летать над ДНР и ЛНР

Американские летчики отказались от полетов над Донецкой и Луганской народными республиками, несмотря на уговоры Киева, сообщают СМИ.

Украинские власти попросили пилотов ВВС США осуществить пролет на бомбардировщиках B-52 над ДНР и ЛНР, однако столкнулись с отказом со стороны американцев. Военнослужащие Соединенных Штатов заявили, что согласятся пролететь над Донбассом если Киев гарантирует им безопасность ввиду того, что самолеты США могут быть сбиты силами ПВО ополчения. Руководство Украины не смогло дать гарантии, ввиду чего американцы отказали Киеву.

Осуществление полетов над ДНР и ЛНР связано с большими рисками, о которых американцы знают, уверены некоторые специалисты. Эксперты считают, что отказ военных США можно расценивать как неспособность американской армии участвовать в боестолкновениях с РФ, а демонстрация своей силы при помощи учений выглядит очень сомнительно.