Александр Малькевич: Запад зомбирует людей страшилками о России

Разработчики литовской игры Bad News захотели при помощи развлекательного формата запугать людей "российской" системой подачи информации. Своим мнением о сложившейся ситуации поделился глава ФЗНЦ, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

В Литве придумали онлайн-игру под названием Bad News. Ее целью является создание фейков: один из участников должен примерить на себя роль "тролля" и начать распространять непроверенную информацию о разного рода событиях, рассказал в своем Telegram-канале глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Авторы задумали через игру показать, как легко можно манипулировать мнением читателя. В качестве примера они взяли российские СМИ. По словам создателей, подобная игровая форма является интересным и увлекательным способом сопротивления потоку фейков. Однако они при этом постоянно подчеркивают, что самый большой поток неправдивой информации якобы "поступает из России".

Малькевич в своем посте подчеркнул, что за рубежом активно не только пугают, но и зомбируют людей через подобные игры и иронично призвал и российской стороне задуматься о создании подобных развлечений.