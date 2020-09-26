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14:38   26 Сентября 2020
Общество

Александр Малькевич: Запад зомбирует людей страшилками о России

Александр Малькевич: Запад зомбирует людей страшилками о России

Разработчики литовской игры Bad News захотели при помощи развлекательного формата запугать людей "российской" системой подачи информации. Своим мнением о сложившейся ситуации поделился глава ФЗНЦ, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

В Литве придумали онлайн-игру под названием Bad News. Ее целью является создание фейков: один из участников должен примерить на себя роль "тролля" и начать распространять непроверенную информацию о разного рода событиях, рассказал в своем Telegram-канале глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Авторы задумали через игру показать, как легко можно манипулировать мнением читателя. В качестве примера они взяли российские СМИ. По словам создателей, подобная игровая форма является интересным и увлекательным способом сопротивления потоку фейков. Однако они при этом постоянно подчеркивают, что самый большой поток неправдивой информации якобы "поступает из России".

Малькевич в своем посте подчеркнул, что за рубежом активно не только пугают, но и зомбируют людей через подобные игры и иронично призвал и российской стороне задуматься о создании подобных развлечений.

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Автор: Илья Романович
#литва #фэйки #малькевич

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