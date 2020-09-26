Вирусолог допустила, что COVID-19 останется с человечеством навсегда

COVID-19 может остаться с человечеством навсегда. Однако вирус станет управляемым, считают зарубежные специалисты. Его будут рассматривать как обычное явление.

Многие люди думают, что вакцины автоматически уничтожают вирусы, но это не так, рассказала вирусолог Анджела Расмуссен, пишет РЕН ТВ. Не исключено, что в будущем прививать от коронавируса будут в раннем детстве. Это позволит повысить иммунитет, отметил профессор вакцинологии из Медицинской школы Икана Флориан Краммер.

Специалисты сходятся во мнении, что необходимо улучшать методы лечения коронавируса и разрабатывать новые препараты для эффективной борьбы с ним. Российские эксперты убеждены, что у человека, перенесшего COVID-19, может выработаться пожизненный иммунитет. Однако речь идет не о всех случаях, отмечает телеканал "360".