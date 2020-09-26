Особенности иммунитета могут сформировать пожизненную защиту от COVID-19

Пожизненный иммунитет к коронавирусу может сформироваться у перенесшего инфекцию пациента. Об этом рассказал глава центра "Вектор" Ринат Максютов в фильме, вышедшем на "России-1".

Тяжелое течение инфекции и особенности иммунной системы могут стать причиной пожизненной защиты организма от COVID-19. Максютов не исключил такой возможности, отметив это в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины", показанном на канале "Россия-1". Глава центра также рассказал о разрабатываемой против коронавируса вакцине.

После первой прививки антитела к инфекции вырабатываются на 14-е сутки. Достаточная защита появляется после повторной вакцинации. "Вектор" собирается запустить в производство два препарата. Сейчас в центре завершается стадия клинических исследований.