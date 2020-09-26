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14:06   26 Сентября 2020
Экономика

Налоги на дивиденды могут коснуться компаний с многомиллионными доходами

Налоги на дивиденды могут коснуться компаний с многомиллионными доходами

Компании с прибылью более 300 млн рублей в будущем могут выплачивать налоги на дивиденды по новой повышенной ставке. С таким предложением выступил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.

Предложенные сенатором Андреем Кутеповым принципы налогообложения коснутся только тех организаций, которые получают доход от дивидендов в размере более 50 млн рублей. При этом суммарная прибыль предприятия также должна быть выше 300 млн рублей. В этой ситуации компанию можно перевести на повышенную ставку по налогообложению, пишет издание "Сенсаций.Нет".

Инициатива может стать продолжением ранее представленного законопроекта об увеличении налоговой нагрузки для граждан, годовой заработок которых превышает 5 млн рублей. Ожидается, что проект позволит пополнить федеральный бюджет на 60 млрд рублей — эти средства предлагается расходовать на социальную политику.

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Автор: Яна Либерман
#россия #дивиденды #налоги #мишустин #кутепов

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