Налоги на дивиденды могут коснуться компаний с многомиллионными доходами

Компании с прибылью более 300 млн рублей в будущем могут выплачивать налоги на дивиденды по новой повышенной ставке. С таким предложением выступил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.

Предложенные сенатором Андреем Кутеповым принципы налогообложения коснутся только тех организаций, которые получают доход от дивидендов в размере более 50 млн рублей. При этом суммарная прибыль предприятия также должна быть выше 300 млн рублей. В этой ситуации компанию можно перевести на повышенную ставку по налогообложению, пишет издание "Сенсаций.Нет".

Инициатива может стать продолжением ранее представленного законопроекта об увеличении налоговой нагрузки для граждан, годовой заработок которых превышает 5 млн рублей. Ожидается, что проект позволит пополнить федеральный бюджет на 60 млрд рублей — эти средства предлагается расходовать на социальную политику.