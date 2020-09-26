Песков сообщил о расширенном заседании Путина с президиумом Госсовета

Президент России Владимир Путин проведет 28 сентября 2020 года расширенное заседание президиума Государственного совета РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Расширенное заседание президиума Госсовета состоится в понедельник, 28 сентября", — рассказал Песков.

Темой встречи станет обсуждение национальных проектов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пескова, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Государственный совет РФ представляет собой совещательный орган, содействующий реализации полномочий президента страны по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов власти. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Госсовета 1 сентября 2000 года. Этот же документ утверждает положение, определяющее задачи и порядок деятельности совещательного органа государственной власти. Согласно закону, председателем Госсовета является президент России.