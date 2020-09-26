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13:48   26 Сентября 2020
Происшествия

СК проверяет сообщение о падении лифта в московском вузе

СК проверяет сообщение о падении лифта в московском вузе

Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку после сообщения о падении лифта в высшем учебном заведении на юго-западе Москвы.

Внутри лифта находились учащиеся Московского финансово-юридического университета, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте СК РФ. Следователи изучают все обстоятельства случившегося, после чего будет решен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.

Источник в учебном заведении отметил, что никто из участников происшествия не получил травм. По предварительным данным, механизм мог перестать работать из-за перегруза.

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Автор: Илья Романович
#москва #чп #лифт

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