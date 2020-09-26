Момент крушения украинского воздушного судна Ан-26 попал на камеры. Видео опубликовал заместитель МВД Украины Антон Геращенко.

Видео поможет экспертам установить причину крушения самолета. Судно могло зацепить крылом землю при вынужденной посадке, сообщил ранее министр обороны Украины Андрей Таран. Авиакатастрофа произошла в Харьковской области 25 сентября.

Самолет разбился в двух километрах от военного аэропорта. Согласно одной из версий, причиной крушения стал отказ двигателя. Сотрудники правоохранительных органов проверяют еще три версии случившегося. На борту судна находились 27 человек, 26 пассажиров погибли.